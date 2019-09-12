telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости

Власти запретят уменьшать пенсии россиян

12 Сентябрь 2019, 18:30

Медведев придумал контракты для бедных

12 Сентябрь 2019, 18:25

Россиян жестко штрафуют за багажник на крыше

12 Сентябрь 2019, 18:15

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается

12 Сентябрь 2019, 18:00

Минимальную зарплату россиян собираются повысить

12 Сентябрь 2019, 17:45

Гражданам рассказали, как не потерять деньги в банке

12 Сентябрь 2019, 17:30

Михаэль Шумахер вышел из комы спустя 6 лет

12 Сентябрь 2019, 16:00

шумахер

Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер вышел из комы спустя шесть лет, сообщает DEITA.RU.

Информация о том, что находящийся в одной из частных больниц Парижа автогонщик находится в сознании поступила французскому изданию Le Parisien от персонала клиники.  

Закрепленная за Шумахером медсестра заверила корреспондентов, что персонал клиники делает все возможное, чтобы пребывание очнувшегося спортсмена в палате было максимально комфортным, но отказалась более подробно комментировать его общее состояние здоровья.

Также сообщается, что лечащим врачом звезды «Формулы-1» является «светило» кардиохирургии Филипп Менаше, известный своей уникальной клеточной терапией.     

Напомним, Михаэль Шумахер впал в кому шесть лет назад после трагического случая на горно-лыжном курорте. В декабре 2013 года гонщик получил многочисленные повреждения обоих полушарий мозга. В 2018 году в ряде изданий появились слухи о его выздоровлении, но факт возвращения Шумахера в сознание подтвердился только в сентябре 2019 года.

Екатерина Цой

Читайте также:

В таких ДТП признать виновным могут любого Раскрыт секрет "вечной молодости" Путина Популярные лекарства не только бесполезны, но и опасны

Последнее

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Эра банкоматов подходит к концу

Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

Музыкальный пикник ждёт гостей на острове Русский в эти выходные
‡агрузка...
Загрузка...