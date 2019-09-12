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Михаэль Шумахер вышел из комы спустя 6 лет
12 Сентябрь 2019, 16:00
Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер вышел из комы спустя шесть лет, сообщает DEITA.RU.
Информация о том, что находящийся в одной из частных больниц Парижа автогонщик находится в сознании поступила французскому изданию Le Parisien от персонала клиники.
Закрепленная за Шумахером медсестра заверила корреспондентов, что персонал клиники делает все возможное, чтобы пребывание очнувшегося спортсмена в палате было максимально комфортным, но отказалась более подробно комментировать его общее состояние здоровья.
Также сообщается, что лечащим врачом звезды «Формулы-1» является «светило» кардиохирургии Филипп Менаше, известный своей уникальной клеточной терапией.
Напомним, Михаэль Шумахер впал в кому шесть лет назад после трагического случая на горно-лыжном курорте. В декабре 2013 года гонщик получил многочисленные повреждения обоих полушарий мозга. В 2018 году в ряде изданий появились слухи о его выздоровлении, но факт возвращения Шумахера в сознание подтвердился только в сентябре 2019 года.
Екатерина Цой