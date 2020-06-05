Михаил Хазин посоветовал ни в коем случае не покупать доллары

С начала 2020 года экономика России переживает удар за ударом. Сначала несостоявшиеся переговоры стран ОПЕК+, падение цен на нефть и скачок курса доллара, а затем пандемия коронавируса, которая остановила экономику и оставила людей без работы. Экономист Михаил Хазин поделился своим мнением насчет того, что будет с экономикой в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

По его мнению, сейчас нет никаких оснований для того, чтобы в стране начался экономический рост. При такой политике, которую сейчас проводит Центробанк, будет 2-3% спада. Но они могут его и ускорить, считает экономист.

«Правда, они могут его ускорить. Например, в декабре благодаря гениальной политике Минфина и ЦБ спад ускорился. И, соответственно, снизился уровень жизни населения. Степень некомпетентности и дурости этой команды трудно переоценить», - заявил Михаил Хазин.

Экономист отмечает: объяснять спад экономики производительностью труда россиян нельзя. По его словам, производительность труда людей в России и, например, Америке абсолютно одинаковая. При этом глобальная производительность труда определяется разделением труда, которое связано с развитием экономики.

«Все эти слова произносят для того, чтобы скрыть реальность. А реальность состоит в том, что у нас запрещены рублевые инвестиции Минфином и Центробанком. Есть много ограничений в налоговой системе, которую нам построили в 90-х партнеры с Запада в логике, что Россия не должна быть индустриальной страной», - объяснил Хазин.

Именно по этой причине, считает экономист, наше производство, которое называют импортозамещением, сильно убыточно. Это значит, что Россия может конкурировать с Европой, США и Китаем только в рамках очень жестких ограничений.

Резюмируя, Хазин отметил: в России всегда все плохо, но, тем не менее, она существует уже почти тысячу лет: «Мы все равно что-нибудь придумаем».

«Но вот с долларом так не будет – это вопрос сложный. С долларом в США все будет хорошо, а за пределами США могут быть проблемы», - считает эксперт.

При этом Михаил Хазин не советует сейчас ничего делать с долларами. Прежде всего, потому что американское казначейство может в любой момент прислать письмо о том, что владелец долларового счета ему должен. Как правило, предупреждает эксперт, США ждут, пока на долг не набежит приличное количество пени.