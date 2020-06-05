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Микроавтобус протаранил памятник Победы в Приморье

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и перевернулся на площадке у вечного огня в Находке, сообщает ИА DEITA.RU.

Дорожное происшествие случилось в четверг, 4 июля, около 17 часов. Происшествие попало на видеорегистраторы проезжавших мимо автомобилей. Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении редакции ИА DEITA.RU. 

Видимо, залюбовавшись монументом, водитель потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль вылетел на пешеходную зону, перевернулся, пролетел несколько метров и уперся в ограждение памятника Великой Победы.

По счастливой случайности, в момент ДТП пешеходов на участке не было. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Состояние водителя уточняется. Полиция выясняет причины ДТП.

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