Микроавтобус сбил пешехода и вылетел в кювет

В Уссурийске водитель микроавтобуса наехал на пешехода, после чего вылетел с проезжей части в овраг, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГИБДД Приморья, 50-летний житель Уссурийска получил травмы различно степени тяжести и был отправлен в больницу.

Отмечается, что водитель не справился с управлением – из-за этого произошел наезд на мужчину, и последующий неудачный маневр. В ведомстве рассказали, что водитель микроавтобуса ехал в сторону складов.

Кстати, за 20 лет вождения шофера не штрафовали ни разу.

Сейчас дело проходит различные проверки.

Напомним, что ГИБДД неоднократно предупреждало о необходимости своевременно проходить техосмотр и воздержаться от поездок на транспорте, на котором выявлены неисправности различного рода или подозрения на них. Кроме того, сейчас, в период нестабильной погоды, когда оттепель сменяется морозами и повсюду царит гололедица, следует быть особенно аккуратными на дорогах – равно водителям и пешеходам.