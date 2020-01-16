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Микроавтобус устроил массовое ДТП на «аттракционе»
На опасном спуске с Шефнера произошло массовое ДТП, в котором винят водителя автобуса с отказавшей тормозной системой, сообщает DEITA.RU.
Как пишет паблик «Экипажи ДПС», авария произошла по вине водителя микроавтобуса. У него отказали тормоза, и авто врезалось в «Мерседес» и «Тойоту», пока те спокойно ждали на светофоре «зеленый свет». ДТП произошло на спуске с Шефнера – в районе Светланской улицы.
Отмечается, что два человека, находившихся в салоне «Тойоты», получили травмы.
Сейчас делом занимается полиция и медики.
Напомним, что крутой спуск на Шефнера часто закрывают во время непогоды из-за очень крутого наклона, по которому не рекомендуют ездить неопытным водителями, либо на машинах, имеющих какие-то неполадки или риск к ним.
Александра Маслова