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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Микроавтобус устроил массовое ДТП на «аттракционе»

шефнера

На опасном спуске с Шефнера произошло массовое ДТП, в котором винят водителя автобуса с отказавшей тормозной системой, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», авария произошла по вине водителя микроавтобуса. У него отказали тормоза, и авто врезалось в «Мерседес» и «Тойоту», пока те спокойно ждали на светофоре «зеленый свет». ДТП произошло на спуске с Шефнера – в районе Светланской улицы.

Отмечается, что два человека, находившихся в салоне «Тойоты», получили травмы.

Сейчас делом занимается полиция и медики.

Напомним, что крутой спуск на Шефнера часто закрывают во время непогоды из-за очень крутого наклона, по которому не рекомендуют ездить неопытным водителями, либо на машинах, имеющих какие-то неполадки или риск к ним.

Александра Маслова

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