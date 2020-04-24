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Микрофинансам предлагают не спрашивать с граждан долги
Приостановление взысканий предполагается на полугодовой срок
Российские судебные приставы обратились к микрофинансовым организациям с предложением в ближайшие полгода не настаивать на возвращении долгов, сообщает ИА DEITA.RU.
Письмо с предложением было направлено в саморегулируемую организацию микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», пишет ТАСС. Инициатива касается заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за вызванного коронавирусной инфекцией пандемии и последовавших мер.
«Федеральная служба судебных приставов предлагает микрофинансовым организациям рассмотреть возможность отзыва на период до 6 месяцев указанных исполнительных документов с принудительного исполнения с последующим их возвратом по истечении указанного периода», – гласит обращение ведомства.
Приставы отметили, что сейчас у них в работе есть производства о взыскании просроченных кредитов в отношении граждан, серьезно потерявших в последнее время в доходах, в том числе пенсионеров.