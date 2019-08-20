МФО снизили ставки по займам, увеличив их сроки и сумму, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Микрофинансовые организации переживают нехватку клиентов в России. С целью привлечения новых заёмщиков впервые с 2017 года МФО снизили полную стоимость кредита с 540% годовых до 440% годовых.

При этом, были увеличили сроки их выплаты, а также суммы самих займов. Такими выводами делится бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний срок кредитов увеличился за этот период до четырех — пяти месяцев с прежних трех, а средняя его сумма — до 14 тысяч рублей с 12 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, такие изменения стали результатов перетока клиентов, занимающих "до зарплаты", в банки, где проценты по займам гораздо меньше, чем в МФО.

Дмитрий Шевченко