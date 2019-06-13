Высокий уровень дохода не стал панацеей от обращения в микрофинансовые организации, сообщает DEITA.RU.

Аналитики посчитали людей, которые обращаются в МФО за деньгами. Как оказалось, клиентами таких структура становятся далеко не только самые бедные слои граждан. Под влияние быстрых кредитов попадают и обеспеченные россияне.

Сервис "Займер" поделился статистикой, согласно которой почти у 9,5% заёмщиков довольно высокий уровень дохода: более 60 тысяч рублей в месяц. Правда самую большую страту клиентов МФО составляют те у кого небольшая зарплата: всего 20 тысяч рублей, а то и меньше. Таких заёмщиков больше половины из всех, кто обращается в финансовые структуры.

Примечательно то, что, по данным сервиса, у разных заёмщиков - разные структуры расходов. Для самых бедных - это поддержание текущего уровня жизни, а для самых богатых - это займы на приобретение каких-то дорогих вещей.

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Дмитрий Шевченко