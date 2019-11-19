Микрорайоны столицы освобождают от снежных завалов

Дорожные рабочие продолжают очищать проезжие части спальных районов Владивостока от снега и наледи после «снежного апокалипсиса», прошедшего в понедельник, восемнадцатого ноября. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей городской администрации, основная уборка последствий первого снегопада сейчас производится на межквартальных дорогах Владивостока - особый упор делается на очистку пешеходных зон, например, лестниц, виадуков и тротуаров, а также остановок общественного транспорта и дорог.

Отмечается, что после пересменки рабочих, которые приводили город в порядок ночью, на дневные работы вышли порядка двухсот специалистов и более ста пятидесяти единиц снегоуборочной техники.

Как передают в мэрии слова самих рабочих, чтобы уборка городских территорий от снежных завалов проходила в еще более быстром темпе, автомобилистам следует убрать припаркованные автомобили из мест, которые еще не были очищены.

«Конечно, стараемся работать так, чтобы не мешать движению городского транспорта, но все же просим автолюбителей с пониманием относиться к возможным неудобствам и по мере возможности пропускать спецтехнику на дорогах», - высказались специалисты.

На данный момент активная деятельность по расчистке спальных районов от последствий непогоды проводится на улицах Карьерной, Снеговой, Невской, Тухачевского, Корнилова, Тунгусской, Ковальчука, Космодемьянской, проспекте Красного знамени и т.д. Важные для комфортного функционирования транспорта трассы, вроде Седанка-Патрокл, продолжают посыпать противогололедными реагентами.

Екатерина Цой