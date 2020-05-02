Новости
Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса
2 Май 2020, 20:15
Малый бизнес гибнет в России
2 Май 2020, 19:45
Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России
2 Май 2020, 19:15
Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19
2 Май 2020, 18:45
Книжным магазинам могут разрешить работать уже в мае
2 Май 2020, 18:15
Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили
2 Май 2020, 17:45
В Приморье сгорел маршрутный автобус
2 Май 2020, 17:15
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания плавбазы в Находке
2 Май 2020, 16:45
Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса
Поколение Y оказалось в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции, однако болезнь ударила по молодым людям не физически, а морально, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Forbes.
Как оказалось 30-летние молодые люди сильно подвержены эмоциональным стрессам, даже независимо от кризиса. Еще до начала пандемии американские специалисты отмечали, что депрессия чаще встречается у 30 летних людей.
В настоящее время поколение Y оказалось в западне, молодые люди не знают, что будет с работой, переживают за родителей, которые могут оказать в группе риска и постоянно работают, что прокормить себя. Согласно опросам они стали чаще употреблять алкоголь и заедать стресс.