Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса

Поколение Y оказалось в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции, однако болезнь ударила по молодым людям не физически, а морально, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Forbes.



Как оказалось 30-летние молодые люди сильно подвержены эмоциональным стрессам, даже независимо от кризиса. Еще до начала пандемии американские специалисты отмечали, что депрессия чаще встречается у 30 летних людей.

В настоящее время поколение Y оказалось в западне, молодые люди не знают, что будет с работой, переживают за родителей, которые могут оказать в группе риска и постоянно работают, что прокормить себя. Согласно опросам они стали чаще употреблять алкоголь и заедать стресс.