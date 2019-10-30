Миллиард на строительство жилья дополнительно вложат в Приморье

Изменения в краевой бюджет внесли депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента, сообщает DEITA.RU.Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, представленная корректировка краевого бюджета направлена на отражение поступивших доходов бюджета, оптимизацию расходов и сокращение бюджетного дефицитаПо итогам корректировки, доходная часть краевого бюджета увеличивается на 3,9 млрд рублей за счет поступления федеральных средств и за счет собственных налоговых и неналоговых доходов края. Дополнительные доходы в размере 1,7 млрд рублей направлены на сокращение дефицита краевого бюджета. Внесены изменения и в расходную часть краевого бюджета.350 миллионов рублей будет направлено в резервный фонд администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 161 млн рублей поступит на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогических и медицинских работников, проживающих и работающих в сельской местности и пгт. 64 млн рублей - на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг "детям войны", 14 млн рублей – новая мера поддержки тем, кто проживает в домах отапливаемых котельными, относящимися к федеральным учреждениям, 54 млн рублей на предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились и воспитываются пять и более детей или три ребенка, один из которых - ребенок-инвалид, на приобретение или строительство жилого помещения.Также за счет средств федерального бюджета 932,8 млн рублей поступит на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, 135,7 млн рублей - на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 42 млн рублей будет направлено на оказание разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в ходе паводков в июле-сентябре 2019 года, и 2,5 млн рублей на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнений в августе-сентябре 2016 года и августе 2017 года.Кроме того, 52 ,8 млн рублей дополнительно направлены на предоставление субсидий организациям на осуществление капитальных вложений на строительство инженерной инфраструктуры для завершения возведения жилых домов в мкр. "Снеговая падь. Комплекс Д".1,2 млрд рублей дополнительно выделено на предоставление бюджетных инвестиций АО "Корпорация развития жилищного строительства" на строительство жилых домов в г. Большой Камень согласно Плану социального развития центров экономического роста Приморского края.

Дмитрий Санников