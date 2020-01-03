Миллиардер в ужасе: невозможно заработать из-за бедных россиян

Российский и азербайджанский бизнесмен, который возглавляет списки Forbes, рассказал, почему российская экономика не сможет расти, сообщает DEITA.RU.



Российский миллиардер Араз Агаларов рассказал Forbes, что ждет в новом году российскую экономику. Владелец компании «Крокус Групп» (занимались, в том числе, строительством кампуса ДВФУ во Владивостоке на острове Русском) отметил, что ужасается сложившейся ситуации.

По мнению Агаларова, россияне получают так мало денег, что экономика страны просто не сможет развиваться. С нашим уровнем пенсий и средних зарплат добиться роста ВВП практически невозможно. При этом, отмечает миллиардер, государство с каждым годом улучшает собираемость налогов – это при их-то размерах.

Агаларов отметил: пока в стране будут такие доходы и налоги, невозможно будет даже производство наладить: некому будет покупать.

Елена Миронова