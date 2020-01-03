telegr wh call

Новости

Как похудеть после Нового года, сказал диетолог

3 Январь 2020, 22:30

Фото: «резинопотрошителя» задержали в столице

3 Январь 2020, 21:15

«Дома в куртках»: город президентского внимания замерзает без отопления

3 Январь 2020, 21:01

Закон принят: отдавать квартиру мошенникам не придется

3 Январь 2020, 20:33

Миллиардер в ужасе: невозможно заработать из-за бедных россиян

3 Январь 2020, 19:45

Полиция предупреждает о мошенниках: названы все методы

3 Январь 2020, 19:15

«Совсем запретить»: Россияне высказались по поводу инициативы Милонова

3 Январь 2020, 18:42

Любители рыбалки утопили автомобиль

3 Январь 2020, 18:05

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Миллиардер в ужасе: невозможно заработать из-за бедных россиян

Бедность

Российский и азербайджанский бизнесмен, который возглавляет списки Forbes, рассказал, почему российская экономика не сможет расти, сообщает DEITA.RU.

Российский миллиардер Араз Агаларов рассказал Forbes, что ждет в новом году российскую экономику. Владелец компании «Крокус Групп» (занимались, в том числе, строительством кампуса ДВФУ во Владивостоке на острове Русском) отметил, что ужасается сложившейся ситуации.

По мнению Агаларова, россияне получают так мало денег, что экономика страны просто не сможет развиваться. С нашим уровнем пенсий и средних зарплат добиться роста ВВП практически невозможно. При этом, отмечает миллиардер, государство с каждым годом улучшает собираемость налогов – это при их-то размерах.

Агаларов отметил: пока в стране будут такие доходы и налоги, невозможно будет даже производство наладить: некому будет покупать.

Елена Миронова

Читайте также:

Бедность на селе беспокоит Путина

Экономист обвинил власти в желании людей получать по 50 тысяч

Бороться с бедностью за счет женщин предложили в Госдуме

Популярное

«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей

Любители рыбалки утопили автомобиль

Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес

Зарплаты вырастут у этих работников
Загрузка...
Загрузка...