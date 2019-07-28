Разрыв между бедными и богатыми россиянами оценили эксперты, сообщает DEITA.RU.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала РГ, что в 2000 году средняя зарплата самых богатых россиян в 34 раза превосходила зарплату самых бедных. К 2005 году этот показатель сократился до 25, а сейчас уменьшился до 13 раз.

По ее данным, в последние годы в России уменьшается число работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. Кроме того, по словам эксперта на ситуации сказывается рост промышленного производства в стране.

Это может показаться странным, ведь всего неделю назад была названа зарплата самых высокооплачиваемых топ менеджеров, 2,5 миллиона рублей и выше. Даже если взять среднюю, указанную Росстатом, то разрыв вырос до 53 раз, а если взять заявленный прожиточный минимум то разрыв между бедными и богатыми вырос до 147 раз.

Казуистика здесь в том, что эксперт считает не доход, а заработную плату. Только вот зарплата может быть маленькой, на карманные расходы, а дивиденды очень большими.

«Если у одного из самых богатых Россиян - у Миллера, з/п 58 млн в месяц, а самая маленькая з/п, которую я встречал 14 тысяч рублей то мой калькулятор показал разницу в 4143 раза. Внимание, вопрос: чей калькулятор более китайский - мой или у г-жи Егоровой?», - недоумевают россияне.

Накануне был назван рейтинг регионов России по доходам. Приморский край расположился на относительно высоком 35 месте из 86 регионов страны. По подсчетам статистиков, 13,9% приморцев бедны, а 2% находятся за чертой крайней бедности. На свою зарплату средний приморец может купить полторы (1,51) потребительские корзины.

Дмитрий Санников