Студенту Сибирского федерального университета запретили защищать диплом на тему долгов региона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Молодой человек из Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ должен был получить диплом и завершить обучение в 2017 году, но его не допустили к защите. Тема его выпускной работы – «Инструменты управления государственным долгом региона для обеспечения экономической безопасности». Студент описан причины столь быстрого увеличения госдолга Красноярского края при губернаторе Викторе Толоконском: сумма возросла с двадцати – сорока миллиардов рублей до ста миллиардов. Данные для исследования студент получил, проходя практику в краевой Счетной палате.

Научный руководитель дипломную работу одобрил, а вот председателю правительства региона Виктор Томенко – нет.

Молодого человека не допустили к защите диплома. Причиной была названа неявка, хотя сам студент присутствовал. Тем не менее, он был отчислен и обратился в прокуратуру.

Защита диплома состоялась, но присутствовавшая на ней комиссия в расширенном составе из тринадцати человек поставила неудовлетворительную отметку. Директор института не пожелала общаться с молодым человеком без юристов и вызвала охрану.

В вузе заявили, что диплом был написан с нарушениями, а студент просил пожалеть его, чтобы он не попал в армию. Ему дали еще двадцать дней для того, чтобы поправить работу.

Анастасия Туркова