Счетная палата РФ выявила более 2 тысяч нарушений в сфере государственных закупок на общую сумму 293,7 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU по материалам отчета ведомства.

Как отмечают аудиторы Счетной палаты, по результатам контрольных мероприятий выявлено 2 261 нарушение законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 миллиарда рублей. Это больше 2017 года на 3,8% и в 2,8 раза соответственно.

Самыми распространенными оказались нарушения при определении начальной максимальной цены контракта - 74,6% общей суммы выявленных нарушений. По мнению Счетной палаты, в законе о госзакупках нет единого порядка применения методов обоснования этих цен. А потому нынешний рекомендательный порядок влечет риски завышения начальной максимальной цены контракта.

Накануне стало известно, что Минфин России подготовит законопроект со списком требований для участия малых и средних предприятий в государственных закупках. Разработка этого документа связана с тем, что к малому и среднему бизнесу регулярно меняются требования к составу заявки и в итоге не допускают к электронным торгам. Поэтому Минфин хочет максимально конкретизировать требования.

Дмитрий Санников