Миллиардный ущерб принес тайфун сельскому хозяйству Приморья

Тропические ливни августа 2019-го обошлись приморским аграриям в три раза дороже, чем тайфун «Лайонрок», сообщает DEITA.RU.

Сезон тайфунов в этом году снова нанес ущерб инфраструктуре Приморского края. Губернатор Приморья назвать полную сумму ущерба затруднился, сославшись на продолжающиеся работы по ликвидации, однако обозначил сумму ущерба для сельского хозяйства региона, его оценили почти в миллиард рублей.

«Также от наводнения пострадали посевы, общий ущерб по всем культурам составил около 965 млн рублей», - заявил Олег Кожемяко в интервью «Интерфакс» по итогам ВЭФ.

Примечательно, что ущерб от разрушительного тайфуна «Лайонрок» 2016 года был оценен в три раза дешевле – сельхозпроизводителям Приморья тогда направили 321 миллиона рублей. Правда, только застрахованным.

Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье в 2016 году было подтоплено более 28,5 тысячи гектаров посевов. Результаты работы оценочных комиссий и списки пострадавших аграриев прошли через Минсельхоз России, и средства на компенсацию ущерба были выплачены из федерального бюджета. Проливные дожди 2017-го нанесли ущерб сельхозпроизводителям на сумму около 138 миллионов рублей.

Что касается защиты Приморья от наводнений, у региона есть план на 2018-2023 годы, объем финансирования которого составляет 4,5 миллиарда рублей. В текущем году по плану планируется приступить к реконструкции Кугуковского водохранилища в Уссурийске и завершить строительство дамбы в Чугуевском районе, рассказал глава края.

Светлана Алеутская