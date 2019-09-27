Миллиарды бесследно исчезают на дорогах Владивостока

Жители Владивостока отмечают, что автомобильные дороги города, несмотря на ремонтные работы, не становятся лучше. В редакцию DEITA.RU приходят сообщения жителей города, которые отмечают ужасное состояние дорожного полотна повсеместно, во всех районах города.

Ремонтные работы на дорогах Владивостока проводятся по нескольким программам, в том числе национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которые в общей сложности выделено почти 2 млрд руб. Однако это не помогает городской администрации содержать дорожную сеть в надлежащем состоянии.

Так, Приморье попало в список регионов-аутсайдеров, где работы по БКАД за месяц до окончания выполнены всего на 30%. Губернатор края Олег Кожемяко за это подвергся критике вице-премьера Максим Акимов и главы Минтранса Евгения Дитриха. Губернатор Приморья Олег Кожемяко объяснил такую низкую цифру отсутствием проектно-сметной документации и дождливым летом, однако такие оправдания посчитали несостоятельными.

Глава региона пытался исправить положение ручным управлением: ночными проверками ремонта дорог и жесткой риторикой в отношении подрядчиков. Однако некоторые заявления выглядят популистскими. Например, Олег Кожемяко поручил расторгать контракты с подрядчиками, если они дважды не вышли на объект. Однако согласно заключенным контрактам, расторжение возможно только по соглашению сторон или решению суда. В одностороннем порядке заказчик может расторгнуть контракт в случае несоблюдения сроков выполнения работ, которые истекают 31 октября 2019 года.

Ситуация на дорогах столицы действительно аховая. В этом году город демонстрирует рекордно низкие темпы исполнения нацпрограммы. Полноценный ремонт начался только в середине сентября. Впервые за месяц до окончания контрактов выполнена только треть работ. Освоено при этом уже порядка 40% финансирования, отмечал мэр.

Кроме того, большие вопросы у жителей вызывает качество ремонтных работ. На фотографиях, сделанных корреспондентом DEITA.RU, видно, что на центральной улице Владивостока – Океанском проспекте, рядом со зданием мэрии, на месте, где в прошлом году нанесли косую пешеходную разметку, уложен подозрительно тонкий слой асфальта, который, кажется, явно меньше, чем указано в соответствующем контракте – 6 см. А между тем, сумма контракта, в который в том числе входит ремонт этой улицы, составила почти 500 млн рублей.

Иван Юрьев















