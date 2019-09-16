Миллиарды будущих пенсий украли у россиян

Возбуждено уголовное дело о махинациях при переводах пенсионных накоплений жителей России в НПФ. По предварительной оценке, ущерб оценивается в миллиарды рублей, сообщает DEITA.RU. Дело завели представители СКР по Центральному округу в Москве.

Как стало известно, в 2017-м и 2018-м годах неизвестные подделывали заявления россиян. Согласно фиктивным документам, сразу полмиллиона россиян решили перевести свою накопительную часть пенсии из ПФР в негосударственные фонды. По информации «Коммерсанта», в поле зрение следственных органов попали «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Социум», «Согласие», а также «Газфонд ПН».

Ранее прошла информация о том, что ЦБ предлагает строго-настрого запретить переводить деньги из одного пенсионного фонда в другой чаще, чем раз в год. При смене фонда теряется инвестиционный доход.

Напомним, сразу после единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября, власти обещали раскрыть тайну второго этапа пенсионной реформы. На данный момент точно известно, что гражданам будет предложена «новая услуга» — гарантированный пенсионный продукт. Уже точно известно, что участие в системе, несмотря на все разногласия, было принято решение сделать добровольным.

Кроме того, некоторые депутаты Государственной Думы утверждают, что на этом дело не закончится. Ожидается второй этап поднятия пенсионного возраста. Однако на этот раз он коснется исключительно женщин. Власти хотят окончательно уравнять мужчин и женщин в правах. Однако на данный момент подтверждения этой идеи не найдено. Есть только слова народных избранников.

Екатерина Брязгунова