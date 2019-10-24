Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы

Силовики проверят схему с растратой федеральных денег через подрядчиков и субподрядчиков, сообщает DEITA.RU.



Еще у одного российского губернатора проблемы. На этот проблемы у губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Ранее он уже попал в список губернаторов, которые лишатся поста в ближайшее время.

Теперь его работой и работой его подчиненных заинтересовался Следственный комитет. Комитет Госдумы по экологии попросил Александра Бастрыкина лично проверить расходование регионом федеральных средств на очистку Байкала от деятельности завода на берегу озера.

Сообщается, что 5,9 млрд рублей были выделены еще в 2017 году. Из передали правительству, а оно заключило договор с компанией «Росгеология» - на те же 5,9 млрд рублей. Только вот очисткой «Росгеология» не занялась – она поручила дело субподрядчику – созданной тогда же компании «РГ-Экология» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, пишет РБК.

Глава думского комитета Владимир Бурматов резюмировал: за эти годы не было сделано просто ничего, результат нулевой.

Елена Миронова