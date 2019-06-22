В следующим месяце, двенадцатого июля, Минкомсвязь проведет электронный аукцион на подключение к Сети важных объектов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Требуется найти исполнителей, которые проведут интернет в фельдшерско-акушерские пункты, школы, избиркомы, госорганы, пожарным и в полицейские участки. Необходимо подключить к Сети социально значимые объекты в восьми регионах.

Контракты оцениваются более, чем в 11 миллиардов рублей. Самые дорогостоящие, как выяснилось, в следующих областях: Курганская, Иркутская, Кировская и Новосибирская.

На днях, девятнадцатого июня, ведомство уже объявило конкурсы на присоединение к Сети определенных объектов в 17 регионах. Стартовая стоимость контракта составила приблизительно 8 миллиардов рублей.

Всего в рамках нацпрограммы власти собираются подключить к Сети приблизительно сто тысяч определенных объектов уже к 2021 году. Выделено на это 72 миллиарда рублей.

Анастасия Туркова

