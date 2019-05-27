Деньги направят на систему долговременного ухода, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".



140 миллиардов рублей, находящиеся в Пенсионном фонде, хотят вернуть пенсионерам через систему страхования по нуждаемости в уходе. Об этом заявил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин.



По его словам, накопившиеся миллиарды в резерве были сформированы в результате того, что был введён порядок, при котором гражданин в рамках системы обязательного пенсионного страхования теряет накопленный инвестиционный доход при реализации права на досрочную смену страховщика.



Воронин добавил, что вернуть эти деньги уже невозможно. Однако с помощью новой системы можно попробовать их выплатить обратно тем людям, которые их лишились.