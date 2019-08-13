Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» подозревают в хищении одиннадцати миллиардов рублей из Пенсионного фонда России, сообщает DEITA.RU. По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследуют специалисты Следственного департамента МВД России.

Следствие убеждено, что с 2016-го по 2018 год фигуранты дела занимались фальсификацией документов, согласно которым был осуществлен перевод крупной суммы из Пенсионного фонда России и НПФ «Согласие».

Как рассказал адвокат одного из подозреваемых Олег Матюнин журналисту издания «Коммерсант», следствие квалифицирует действия его подзащитного как «незаконное хищение бюджетных средств».

В общем дело было так, в указанных годах два негосударственных фонда, в том числе «Согласие», запустили агрессивную рекламу, в результате которой граждане перевели накопительную часть пенсии из ПФР в «Согласие». Общая сумма пополнения составила свыше 91 миллиарда рублей.

В связи с чем, защита убеждена, что независимо, где находятся деньги, в ПФР или в НПФ, они являются государственной собственностью, в связи с чем распоряжаться ими фонд по своему усмотрению не способен. Однако Минфин придерживается другого мнения, а именно: согласно закону «О НПФ» право распоряжаться деньгами у частного фонда есть.

В свою очередь, в Минтруде отметили, что законы «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии» и «О НПФ» противоречат друг другу, из-за этого и получилось уголовное дело о хищении 11 миллиардов рублей.

Екатерина Брязгунова