Следствие предполагает, что одиннадцать миллиардов рублей "отмыл" и похитил бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Обвинительное заключение сотрудники прокуратуры передали в московский районный суд, Басманный.

Следствие утверждает, что обвиняемый с сообщниками из членов московского правительства входили в одну из преступных групп. Это длилось около трех лет в 2005-2008 годах. Теперь бывший министр обвиняется в легализации денег, мошенничестве и растратах.

РЕН-ТВ передает, что шестеро фигурантов по данному делу уже осуждены, четверо в настоящее время числятся в международном розыске.

Анастасия Туркова