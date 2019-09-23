Миллиарды в бюджет: Сбербанк разделит прибыль пополам

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В 2020 году Сбербанк выплатит в российский бюджет порядка 271 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU. Информация об этом опубликована в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящие три года.

В документе идет речь о том, что 50 процентов плюс одна акция крупнейшей кредитной организации принадлежат Центробанку. Все выплаты по дивидендам Банк России перенаправляет в федеральный бюджет.

Стоит отметить, что в прошлые годы Сбербанк не направлял 50 процентов своей прибыли. В связи с этим в последующие годы выплаты должны увеличиться — в 2022 году планируется получить в Сбербанк за счет бюджета — 282,5 миллиарда.

Ранее прошла информация, что в Сбербанке начали выдавать образовательные кредиты с 14 лет. При этом первая выплата можно сделать только через два года.

Екатерина Брязгунова

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