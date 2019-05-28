Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели корректировку краевого бюджета на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Корректировка краевого бюджета обусловлена как поступлением федеральных средств, так и ростом собственных доходов края. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят: по доходам - 120, 7 миллиардов рублей; по расходам - 140, 4 миллиардов рублей. Дефицит бюджета: 19,68 миллиардов рублей.

Как подчеркнул председатель профильного комитета Галуст Ахоян, бюджет увеличивается не только в абсолютных цифрах, но и идет рост практически по всем основным программам. Депутаты также отметили социальную направленность изменений, вносимых в главный финансовый документ края.



За счет дотаций бюджету Приморского края дополнительные средства в размере более 159 миллионов рублей будут направлены на предоставление выплаты бывшим работникам ОАО "Радиоприбор" для погашения задолженности по заработной плате.



271,2 миллионов рублей будет направлено департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на финансирование ремонта краевых дорог в рамках мероприятий по ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок".

Департамент здравоохранения Приморского края получит дополнительное финансирование на приобретение многофункциональных кроватей для отделения детской онкологии и гематологии Краевой детской клинической больницы № 1" и мебели для Спасской детской городской поликлиники. Дополнительные средства поступят также на проведение ремонтов в медицинских учреждениях, мероприятий по пожарной безопасности в детских медучреждениях, на обеспечение лекарственными препаратами, на доплату водителям скорой медицинской помощи, на обеспечение бесплатного проезда несовершеннолетних детей и их сопровождающих к месту лечения и обратно авиационным транспортом для получения высокотехнологичной и специализированной медпомощи, а также на расходы по информатизации в сфере здравоохранения.



Также в бюджетной корректировке предусмотрены средства на ремонт спортивных залов в учебных заведениях на селе.

Увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий энергоемким организациям горнодобывающей промышленности на финансовое обеспечение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды. Департаменту сельского хозяйства увеличили расходы на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, в том числе на условиях лизинга.



В бюджетной корректировке также предусмотрено дополнительное финансирование для решения проблем "обманутых дольщиков". Планируется, что эти средства будут направлены на достройку двух наиболее проблемных домов комплекса "Д" микрорайона "Снеговая падь".



262,8 миллионов рублей дополнительно предусмотрено на выплату региональной доплаты к пенсии.

5 млрд рублей запланировано на предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорации развития жилищного строительства" для формирования рынка доступного жилья, прежде всего для бюджетников востребованных специальностей. Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, это новый проект для Приморского края, поэтому от депутатов поступило много вопросов о том, как его планируют реализовывать.



Как рассказала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, на всей территории Приморья по заявкам муниципальных образований будет строиться жилье государственной собственности, которое будет предоставляться в коммерческий найм по цене как минимум в два раза меньше, чем рыночная. Жилье будет предоставляться учителям, врачам, медсестрам, работникам спорта и другим категориям работников бюджетной сферы для того, чтобы решать проблему кадров. "Мы предлагаем разработать нормативно-правовые акты, которые будут реализовывать органы местного самоуправления, и, если они, допустим, приглашают к себе врача или педагога, то сумму коммерческого найма будет платить та больница или та школа, которая пригласила к себе специалиста. Мы также предусматриваем право выкупа этого жилья. Для этого будем формировать пакет ипотечных продуктов. Это именно выкуп, а не приватизация, я еще раз обращаю внимание, что это не социальный, а коммерческий найм", - рассказала Вера Щербина.



"Корректировка очень многогранная, мы видим перераспределение средств исходя из необходимости их эффективного использования. Что касается запланированного выделения средств "Корпорации развития жилищного строительства" для формирования рынка доступного жилья, то это совершенно новый подход к решению проблемы привлечения специалистов бюджетной сферы для работы в муниципалитеты и обеспечения их жильем. Такой подход ранее был реализован и в Амурской области, и на Сахалине, где мы видим конкретные примеры его действенности. Конечно, есть вопросы, в том числе, связанные с пониманием стоимостной политики проекта, сроков его реализации, но, на мой взгляд, он позволит сделать практические шаги по решению проблемы обеспечения жильем работников бюджетной сферы, причем не только краевых, но и других важных для Приморья учреждений, в том числе федеральных, которые работают на нашей территории и для наших жителей", - отметил по итогам обсуждения бюджетной корректировки председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик



Комитет поддержал законопроект "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Планируется, что он будет рассмотрен депутатами уже на ближайшем заседании краевого парламента, которое состоится в четверг 30 мая.

Дмитрий Санников



