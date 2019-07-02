Триллионы рублей направят на реализацию государственной программы «Развитие образования». Но отдельные ее лоты вызывают изумление, сообщает DEITA.RU.

Государственная программа «Развитие образования» - документ огромный с деньгами немалыми. Шутка ли – триллионы рублей планируется вложить в сферу с 2018 до 2025 года. Нашлось в нем место и для «развития и распространения русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога». Проще говоря, русский язык планируется продвигать за рубежом. Сама по себе идея, может, и неплохая, но что за ней скрывается?

В объявлении о начале конкурсного отбора, объявленном министерством просвещения, значится несколько десятков лотов, направленных на продвижение Великого и Могучего языка. Можно понять и одобрить организацию фестивалей и выставок, разработку мобильных приложений для изучающих русский язык иностранцев, создание просветительского видеоканала, онлайн-курсов и онлайн-школ. Но есть в длинном списке лотов и некоторые странности.

Например, кроме лотов для мирового сообщества по онлайн-курсам и онлайн-школам по 4 миллиона рублей каждый, есть и отдельный лот: «Организация онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного в Папуа-Новой Гвинее» с предельным размером гранта по лоту в 4 миллиона рублей.

Что мы знаем о папуасах из школьной программы? Прежде всего, что контакты с ними наладил русский путешественник и исследователь Миклухо-Маклай. Немного покопавшись в открытых источниках, можно найти и вовсе странную вещь: не вся территория Папуа-Новой Гвинеи охвачена электроснабжением, не говоря об Интернете. Как же папуасы будут учиться русскому языку на онлайн-курсах?

Порадуют папуасов и другими вещами, связанными с русским языком. Запланировано «проведение комплекса выставочных мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа - Новой Гвинее». Предельный размер гранта по лоту – 4,5 миллиона рублей.

Дмитрий Санников