Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза получат пенсию даже, если работали не в родной стране. Единственное условие, трудиться иностранцы должны официально, сообщает DEITA.RU. Сегодня страны ЕАЭС, а именно: Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан.

На данный момент страны ЕАЭС готовят необходимые соглашения о пенсионном обеспечении, чтобы уже осенью подписать их, а с 2020 года приступить к реализации.

Ранее DEITA.RU уже информировало о том, что теперь неважно будет, в какой стране человек работал, главное — официально с необходимыми выплатами в Пенсионный фонд и другие сопутствующие организации. Если мигрант отработал, допусти в России, 10 лет, а потом вернулся на родину, то за эти годы войдут в трудовой стаж, и будут учитываться местным пенсионной системой при начислении выплат.

Здесь стоит отметить, что количество трудовых мигрантов за январь — ноябрь 2018 года в России составило, по официальным данным, 116 тысяч человек, при этом годом ранее за тот же период — 134 тысячи иностранцев. При этом по патентной системе в Россию прибыли свыше 1,5 миллионов человек, что примерно на 12 тысяч меньше, чем в тот же период в 2017 году.

Екатерина Брязгунова