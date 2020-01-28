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Миллион преступлений остался нераскрытым в 2019 году
По данным МВД РФ, опубликованным на их официальном сайте, за прошедший 2019 год в России было совершенно более 2 миллионов преступлений, из них около миллиона так и не смогли раскрыть, сообщает DEITA.RU.
В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 6,4%, что составляет 915 200 преступлений. Из них 600 убийств либо покушений на убийство, 493 700 кражи, 13 600 грабежей, 1035 случаев, когда был причинен тяжкий вред здоровью и 1116 случаев разбойных нападений.
При этом отмечается рост организованной преступности на 3,1% по сравнению с 2018 годом, что в составило 15 600 тяжких и особо тяжких случаев. Преступления террористического характера возросли 7,6,%, то есть их было на 1806 случаев больше, чем в 2018 году. А вот случаи экстремизма, наоборот, снизились на 53,8%.
При этом сотрудники МВД отметили, что большая часть преступлений (895 тысяч) осталась нераскрытой по причине неустановки лиц, которым можно предъявить обвинение. Однако они подчеркнули, что предварительно было расследовано 850 400 преступлений, что в общей совокупности составляет 80,8% всех расследований.