Государство поможет деньгами тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Граждане, потерявшие жильё, смогут рассчитывать на компенсацию в миллион рублей. Соответствующие поправки планирует рассмотреть Госдума во втором чтении.

Законотворцы отмечают, что согласно действующим нормам, однократная компенсация производится в сумме, определённой судом. В то же время соответствующим законом установлено, что однократная компенсация не может превышать один миллион рублей.

Теперь депутаты предлагают дополнить его нормой о том, что однократная компенсация должна выплачиваться независимо от наличия оснований для привлечения органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на жилое помещение.

Дмитрий Шевченко