Миллион вакансий: почему россияне не спешат на работу

Рекордное число свободных рабочих мест в России насчитал Росстат, сообщает DEITA.RU.

Российские предприятия искали в 2019 году около 1 миллиона 100 тысяч сотрудников. Последний раз больше предложений о работе в России поступало лишь в 2016 году. Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).

Но россияне особо на эти самые рабочие места особо не спешат, ведь самые распространенные ныне вакансии: распространители рекламы, грузчики и охранники с зарплатой слегка выше уровня прожиточного минимума.

«Можно было написать и 25 миллионов вакансий. Нынче хорошие деньги можно получить лёжа на диване перед компом, а в том "миллионе вакансий" надо вкалывать за среднюю зарплату по стране. Жуликам, разным проходимцам и мошенникам эти "вакансии" до лампочки. Самозанятым тем более», - комментируют российские пользователи Сети.

«В опубликованных вакансиях на федеральных и региональных ресурсах возраст в годах не указан, но указано "молодой, амбициозный". Получив резюме и увидев год рождения, от работодателя отклика или предложения вакансии нет, а стоит изменить в резюме только год рождения (и соотв. даты работы) и ты становишься лет на 10...15 моложе, то и отклики, и предложения сыплются, как спам. Возвращаешь год рождения к верной дате - и всё прекращается, редкие "резюме просмотрено"», - делятся жизненным опытом пользователи порталов по трудоустройству.

Дмитрий Санников