telegr wh call

Новости

Миллион вакансий: почему россияне не спешат на работу

30 Ноябрь 2019, 18:04

Услышать ритм Владивостока: в Музее города вновь открыты морские залы

30 Ноябрь 2019, 17:37

Морозы идут на Приморье

30 Ноябрь 2019, 17:30

Для детей и их родителей ставят сказку в театре Горького

30 Ноябрь 2019, 17:26

Тотальный запрет курения требуют ввести в России

30 Ноябрь 2019, 17:01

Главную елку устанавливают в столице

30 Ноябрь 2019, 16:42

Россиян перепишут в Интернете

30 Ноябрь 2019, 16:13

Ошибочка вышла: американец незаконно попал на Дальний Восток

30 Ноябрь 2019, 15:40

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Миллион вакансий: почему россияне не спешат на работу

Индустриальное город рабочие поезда.jpg

Рекордное число свободных рабочих мест в России насчитал Росстат, сообщает DEITA.RU.

Российские предприятия искали в 2019 году около 1 миллиона 100 тысяч сотрудников. Последний раз больше предложений о работе в России поступало лишь в 2016 году. Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч). 

Но россияне особо на эти самые рабочие места особо не спешат, ведь самые распространенные ныне вакансии: распространители рекламы, грузчики и охранники с зарплатой слегка выше уровня прожиточного минимума.

«Можно было написать и 25 миллионов вакансий. Нынче хорошие деньги можно получить лёжа на диване перед компом, а в том "миллионе вакансий" надо вкалывать за среднюю зарплату по стране. Жуликам, разным проходимцам и мошенникам эти "вакансии" до лампочки. Самозанятым тем более», - комментируют российские пользователи Сети.

«В опубликованных вакансиях на федеральных и региональных ресурсах возраст в годах не указан, но указано "молодой, амбициозный". Получив резюме и увидев год рождения, от работодателя отклика или предложения вакансии нет, а стоит изменить в резюме только год рождения (и соотв. даты работы) и ты становишься лет на 10...15 моложе, то и отклики, и предложения сыплются, как спам. Возвращаешь год рождения к верной дате - и всё прекращается, редкие "резюме просмотрено"», - делятся жизненным опытом пользователи порталов по трудоустройству.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Владивосток покидают даже борцы за власть советов

Светлое будущее снова откладывается

Эксперт: Путин не любит предсказуемости

Популярное

Шойгу смеется над Америкой

Криминальный авторитет передан из Японии в Россию

«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку

Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...