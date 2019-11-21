«Миллионники» станут самозанятыми

Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о распространении налогового режима самозанятых еще на 19 регионов с 1 января 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в отзыве правительства Дмитрия Медведева на законопроект, налоговый режим предполагается распространить на субъекты Федерации, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на субъекты Федерации, в состав которых входят города с населением свыше 1 миллиона человек.

Фактически, речь идет о том, чтобы включить в состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Башкирию.

Выбраны были регионы по принципу не рассматривающих режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.

Сейчас в России действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход, действует в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Суть налога на самозанятых состоит в том, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

Пока же самозанятые государству откровенно не верят. По их мнению, при «засвете» в налоговой и выхода из «тени», нет никакой гарантии, что государство не решит потом брать налог в 13% вместо нынешних 3%. Как ранее комментировал DEITA.RU кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идею Минфина распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года вместо ранее намеченного срока можно объяснить лишь тем, что эксперимент с ним провалился на старте: обеспечивающие сами себя граждане не горят желанием встать и пойти вставать на учет в налоговую инспекцию.

Дмитрий Санников