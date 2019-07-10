Миллионная сделка городского МУП вызывает большие вопросы - чиновники закупили цветы по цене почти в 2 раза выше рыночной, сообщает DEITA.RU



Муниципальное предприятие дальневосточной столицы «Содержание городских территорий» в апреле объявило аукцион, а позже заключило контракт на поставку рассады нескольких видов однолетних цветов. Поставщиком стала компания ООО «Мелисса».

Судя по документации, размещенной на сайте Госзакупок, сумма контракта МУП с цветочниками составила 4 653 780 рублей. Всего для городских клумб закупили больше 95 тысяч цветов.

В документации к закупке есть также список необходимых для МУПа цветов, их количество и «техтребования»: высота цветка, количество бутонов. Из этого документа мы и узнали цены за каждый цветок: все по 49,13 рублей.

Однако если зайти на сайт поставщика, ООО «Мелисса», то можно найти их прайс. И там цены на те же позиции почти в два раза ниже - в среднем 25 рублей.









Например, МУП заплатил 49,13 за каждый «Агератум, Клауд найн» при покупке оптом, а поставщик продает его же за 25 рублей даже в розницу. И так - по всем пунктам поставки. Как так получилось, что цветы в розницу стоят в два раза дешевле, чем оптом, простым налогоплательщикам непонятно.

Таким образом, разница между реальной, рыночной стоимостью и ценой, которую заплатили компании из городского бюджета, составила более полутора миллионов рублей.

Возникает вопрос – как же этот конкурс вообще формировался? По логике госзакупок предварительно заказчик в лице Муниципальное бюджетное учреждение "СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» (СГТ) и органа контроля Управление финансов администрации города Владивостока должен сформировать «обоснование начальной цены контракта», а сделать это методом «сопоставимых рыночных цен», то есть запросить у участников рынка – тех же цветочных компаний их прайс-листы. Что же получается компании (была ли среди опрашиваемых компания-победитель надо еще выяснить) обманули чиновников и прислали им явно завышенные цены? А проверить чиновникам не судьба? А ведь контроль за закупкой, исходя из документов осуществляло целое Управление финансов, неужели просмотрели? - как же так...

Сам аукцион – тоже проходил интересно. В нем участвовали: Общество с ограниченной ответственностью "Мелисса" - выиграло за 4653779.88 руб.; ООО «Эделис» из города Артема предложило 4677523.66, ну а третьим участником был, да ну вы не поверите! «Рыбзавод Большекаменский» - вот так!

Если «Мелисса» уже поставляла цветы городу - 2 мая 2017 оно заключало контракт № 3253623856017000050 в качестве поставщика с организацией МБУ "СГТ" на сумму 16 млн. руб., то «Эделис» до данного конкурса работал с тем же заказчикам, но по оказанию услуг «по вывозу снега и песко-соляной смеси» (контракт № 3253623856018000278), а рыбзавод очевидно давний игрок на цветочном рынке. Хотя никто же не запрещает любым компаниям участвовать в любых конкурсах, только вот в конкретном случае выглядит это странновато.

Ещё раньше, в 2016 году ООО «Мелисса» стала единоличным победителем аукциона на сумму свыше 15,5 млн рублей и тогда у неё конкурентов вовсе не нашлось. По итогам рассмотрения заявок компания стала единственной отвечающей требованиям конкурсной документации. Отметим, что с 2014 года МБУ «Содержание городских территорий» заключило с ООО «Мелисса» 5 контрактов на сумму 37 млн рублей. Начиналось сотрудничество СГТ и Мелиссы с мелких закупок бегонии и готовых газонов, теперь многомиллионные контракты с легкой, быстрой и ненаказуемой прибылью - поистине хорошая мотивация для тех, кто только делает первые шаги в госзакупках.

Отметим, что приморские ГУПы и МУПы неоднократно становились объектами громких уголовных дел, и практически всегда речь шла о серых схемах в ходе проведения закупок. Среди самых нашумевших «дело Пушкарёва» с участием МУПВ «Дороги Владивостока», посадившее бывшего мэра Владивостока на 15 лет.

Напомним, что к выводу, что государственные и муниципальные унитарные предприятия мешают развитию конкуренции и используются для вывода бюджетных средств, антимонопольщики пришли ещё 10 лет назад. Земельные участки передавались в аренду под застройку без проведения аукционов, процедуры по преимущественному праву выкупа земли под находящимися в собственности объектами перестали быть прозрачными. Совмещая функции по управлению имуществом и оказывая платные услуги населению, ГУПы и МУПы получали преференции в виде бюджетных средств. Таким образом, ситуация, а точнее деньги, вышли из-под контроля государства. Власти заговорили о приватизации и ликвидации, но система оказала жесткое сопротивление, и в конце прошлого года было принято решение об очередном переносе сроков ликвидации унитарных предприятий.

Редакция полагает, что в данном конкретном случае на чистоту проведения конкурсной закупки следует обратить внимание прокуратуре и просит считать данный материал официальным обращением.

Светлана Алеутская