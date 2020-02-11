Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега

Власти готовятся ввести систему наблюдений и наказаний, подробнее - в материале ИА DEITA.RU.



Еще в январе депутаты Госдумы с подачи РОАД - ассоциации Российских автомобильных дилеров - начали обсуждения введения ответственности за скручивание пробега на подержанных машинах. Были проведены консультации с ГИБДД, профильными ведомствами и общественностью.

Единого мнения на этот счет пока нет, но законодательные меры приобретают реальные очертания. Так, комитет по транспорту Госдумы совместно с РОАД планируют ввести штрафы за такую процедуру в размере 300 тысяч рублей для частных лиц и миллиона - для предпринимателей.

Кроме того, в Госдуме и дилерской ассоциации анонсировали создание базы данных, куда будут внесены все вторичные автомобили на отечественном рынке и их показатели пробега.

Инициативная группа предлагает фиксировать пробег новых транспортных средств в ОСАГО, так как они не проходят Техосмотр, во время которого данные в базу как раз и будут заноситься.

Новая информационная база будет открытой, каждый автомобилист сможет найти в ней приобретаемое авто и убедиться в добросовестности продавца, либо в его коварных намерениях.

Как утверждает глава РОАД Олег Моисеев, в России около 20 процентов автомобилей вторичного рынка имеют подкрученный автопробег. А некоторые исследователи и вовсе считают, что почти половина машин через это проходила.

Кроме того, «неправильный пробег» может сослужить дурную службу при решении вопросов в случае ДТП. Так, страховщики используют данные для расчета износа машины. Если пробег не соответствует действительности, водитель получает меньшую сумму выплаты при аварии, находясь в «счастливом неведении».

Отметим, к такой практике чаще всего прибегают частные продавцы. За счет изменения пробега удается повысить стоимость продаваемой машины. Законные дилеры практикуют это в меньшей степени. В прошлом году в России было перепродано почти пять с половиной миллионов легковых машин.