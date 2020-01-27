Миллионные штрафы за скрутку пробега ждут автомобилистов

Новые штрафы ждут автолюбителей в России. В частности – за манипуляции с пробегом, сообщает DEITA.RU.

За скрутку пробега автомобилистов могут ждать штрафы в размере до 1 млн рублей. С такой инициативой выступили представители ассоциации «Российские автодилеры», сообщают «Известия».

Отмечается, что Госдума может заняться обсуждением данной инициативы уже в феврале текущего года.

Так, согласно первым комментариям нового проекта, физлиц за скрутки предполагается штрафовать на 300 тысяч рублей, а компании – на суммы до миллиона.

Заместитель руководителя комитета Александр Старовойтов и вовсе предлагает сделать такие «скрутки» уголовно наказуемыми.

Отметим, что подобные манипуляции сильно вредят обеспечению безопасности на дорогах, и могут угрожать здоровью и жизни потенциальных покупателей подобных «хитрых» авто.

Александра Маслова