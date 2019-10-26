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Миллионы дальневосточников заперты: люди взбунтовались против Минтранса
Порядка 4 миллионов жителей дальневосточных регионов не
смогут улететь в столицу, сообщает DEITA.RU.
Жители Дальнего Востока возмущены: власти до сих пор не могут решить вопрос с билетами с Дальнего Востока в Москву с января 2020 года. Как пишет РИА Новости, Общероссийское объединение пассажиров направило письмо главе Минтранса.
В письме содержится жалоба на то, что жители ДФО не имеют возможности купить билеты из своих городов в Москву по плоским тарифвам и без пересадок. На сайте Аэрофлота отсутствуют билеты по направлению из городов Дальнего Востока в Москву с 1 января 2020 года.
Общество пассажиров просит Дитриха разобраться в ситуации и взять этот вопрос под личный контроль. По словам авторов обращения, сейчас в стране сложилась ситуация, когда порядка 4 млн россиян-дальневосточников просто отрезаны от Москвы и других городов европейской части России: не могут планировать отпуск и отправиться на лечение.
Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы также обратились к Минтрансу с просьбой как можно быстрее разобраться в ситуации.
Елена Миронова