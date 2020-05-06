Миллионы детей получили от Путина по пять тысяч

Глава Министерства труда Антон Котиков рассказал о поддержке семей с детьми в период пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.



По его словам, из бюджета страны на поддержку семей, попавших в сложное положение, уже выделено почти 10 миллиардов рублей. Компенсации выплачены почти на 2 миллиона детей.

Как уточнил Котяков, сейчас заявление на такую выплату можно оформить упрощенном режиме через портал Госуслуг либо Пенсионный фонд. В течение пяти дней проводится проверка данных, и ПФР назначает выплату в случае положительного исхода рассмотрения заявления.

Всего планируется выплатить по пять тысяч рублей господдержки 3 миллионом 300 тысячам детей. Деньги семьи получат вне зависимости от того, поступил ли на их счет материнский капитал или нет. Котиков добавил, что этот механизм полностью автоматизирован.

Материнский капитал уже предоставлен в режиме онлайн онлайн более 66 тысячам российских семей.

Кроме того, уже с 1 июня вводятся ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Их размер составит половину МРОТ. Министр труда уточнил, что среднеросссйкая сумма выплат составит в среднем 5 с половиной тысяч рублей для семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Напомним, в эти минуты проходит заседание правительства, на котором кабин отчитывается о ходе реализации поддержки россиян в период кризиса и поэтапном выходе из карантинного режима.