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Миллионы долларов даст Россия на развитие Сирии

Медведев

Огромные деньги пойдут на восстановление пострадавших регионов, школ и больниц, сообщает DEITA.RU.

Правительство России под председательством Медведева приняло решение о выделении миллионов долларов в бюджет ОНН на развитие Сирии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, согласно документу, общая сумма, которую переведут из российского бюджета на помощь Сирийской Арабской Республике составит почти 17 млн долларов. По текущему курсу это порядка миллиарда рублей.

Цели, на которые ООН потратит российские деньги, также перечислены в документе: восстановление пострадавших населенных пунктов, школ, больниц, помощь женщинам и детям.

Елена Миронова

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