Миллионы на топливо могут не спасти Владивосток

Мэрия дальневосточной столицы вроде бы уже отчиталась о готовности к зиме, однако, по данным DEITA.RU ситуация с топливом у предприятия по содержанию городских территорий пока вызывает очень много вопросов, сообщает DEITA.RU.

Как выяснило агентство, муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий» все-таки сумело закупить топливо для техники, а с учетом бодрых отчетов Серого Дома, можно предположить, что это и есть то самое горючее, с которым Владивосток должен встретить зимний период. Однако дьявол как всегда кроется в мелочах.

В середине сентября учреждение разместило соответствующий контракт, торги были признаны несостоявшимися, так как на них заявился единственный участник, который согласно законодательству и забрал контракт. Однако, судя по цифрам, закупленных объемов явно может не хватить для вступления в зимний период.

Согласно условиям контракта, подведомственное учреждение мэрии приобрело 25 тысяч литров бензина Аи-92 экологического класса не ниже К5. За такое количество топлива МБУ заплатит более 1,2 млн рублей. Цена за литр составила 48,37 рублей. Также в этом же аукционе было объявлено о приобретении 126 100 литров летнего дизельного топлива. На эти цели мэрия потратит 6 790 485 рублей. Объявленная цена литра была 53,85 рублей. Общая сумма контракта составила 7 999 735 рублей.

Как известно, для нормальной работы городского предприятия требуется около 4,5 – 5 тонн топлива в сутки. Если перевести закупленные литры в тонны, то картина складывается интересная: Аи-92 у мэрии теперь всего 18 тонн – на 4 дня работы, а летнего дизтоплива – всего на 3 недели. Это значит, что к неожиданным заморозкам и первому снегу, который бывает во Владивостоке в октябре, топливо уже должно быть израсходовано. Но это в том случае, если предприятие будет работать в штатном режиме, как ему положено.

Как отметили эксперты, по регламенту городские службы должны быть в полной боевой готовности к началу октября: традиционно осмотр техники проверяют в период с 10 по 20 числа. К этому моменту учреждение должно уже приобрести все необходимое: топливо, песко-соляную смесь и т. д. А стратегический запас топлива держат обычно как минимум на месяц.

Напомним, что новая городская команда на протяжении нескольких месяцев не могла законтрактоваться по топливу. Так, за 8 месяцев прошлого года СГТ закупило около 700 тонн летнего дизельного топлива. В аналогичном периоде текущего года предприятие приобрело в 1,5 раза меньше - всего 400 тонн. Похожая ситуация и с бензином: вместо закупленных в 2018 году 48 тонн Аи-95 на конец августа предприятие купило только половину – 24 тонны, и 55 тонн Аи-92 вместо 66 тонн по данным предыдущего периода. Такая ситуация в числе прочего привела к тому, что город не смог надлежащим образом подготовиться к ВЭФ и ликвидировать последствия ливневых дождей.

Пока городским чиновникам, кажется, не хватает опыта или профессионализма. Это странно, учитывая предыдущее место работы нынешнего мэра Владивостока Олега Гуменюка. У города и СГТ осталось немного времени, чтобы все-таки подготовится к зимнему периоду. Прошлая зима была к ним очень благосклонна. Повезет ли еще раз, покажет первый снег. А пока, кажется, что в прошлом главный завхоз края еще не разобрался в хозбытовых тонкостях работы города.

Просим прокуратуру Приморского края проверить готовность городских служб к зиме, а также взять под контроль процедуры закупки муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Иван Юрьев, Михаил Светлов