Сотни миллионов тратятся на строительство павильонов на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме, сообщает DEITA.RU. Стоимость самого дешевого павильона, который удалось найти журналистам DEITA.RU составила более 30 миллионов рублей.

Если в прошлом году на набережной ДВФУ было построено 10 выставочных комплексов, представлявших различные регионы России, то еще семь выставочных проектов были организованы федеральными агентствами. Видимо в этом году количество выставочных комплексов увеличится за счет новых регионов (Республика Бурятия и Забайкальский край – присоединились к ДФО в конце 2018 года), а также свои выставочные комплексы установят, как и прежде некоторые министерства и госбанки.

Изучив интернет-площадку «Госзакупок» корреспондент DEITA.RU нашел несколько контрактов, которые могут реально продемонстрировать уровень презентационных расходов. Так, Министерство сельского хозяйства РФ готово заплатить 98,5 миллионов рублей за возведение выставочного комплекса, который будет представлен на «Улице Дальнего Востока».

Почти 37 миллионов рублей на выставочный комплекс потратит правительство Хабаровского края. Несколько контрактов на общую сумму более 42 миллионов выставило правительство Камчатского края. Наименьшую сумму среди контрактов пока показывает Кемеровская область, которая примет участие в «Улице Дальнего Востока» во второй раз, их контракт почти 15,5 млн рублей.

Достаточно высокие цены установили и так называемые банки с государственным учвстием, в том числе ВТБ. Для участия в Восточном экономическом форуме банкиры готовы потратить более 27 миллионов рублей.

Интересней всего на этом фоне выглядит Приморский край, следов государственной закупки на возведение выставочного комплекса на острове Русский в этом году найти пока не удалось. Однако новость о том, что возведение комплекса уже началось, опубликована на официальном сайте администрации Приморского края.

«Дизайн павильона будет выполнен в форме морской раковины», - сообщается на сайте администрации Приморья. При этом упоминания о стоимости работ – нет. Также, как говорилось выше, цену невозможно узнать и через интернет-портал «Госзакупки», через который вполне официальным порядком прошли другие участники ВЭФ.

По словам собеседника агентства, в прошлом году администрация Приморья по непонятным причинам даже не объявляла конкурс на возведение павильона. Эти расходы были возложены на одну из структур подконтрольных Администрации, а контракт, очевидно, расторговывался через иные конкурсные процедуры, недоступные органам государственной власти. Однако при прошлой администрации многие внутриполитические расходы осуществлялись по крайне непрозрачным и малопонятным схемам, ожидаемым итогом, в том числе, и такой политики стало электоральное фиаско в 2018 году, когда из-за массовых нарушений на выборах не смогли избрать официально поддержанного Москвой кандидата, а народ вышел на улицы.

Отчего аналогичные схемы реализуются и по сей день не совсем понятно и мало объяснимо.

В связи с этим редакция DEITA.RU подготовила запросы с целью получения информации о законодательной базе подготовки к Восточному экономическому форуму, а также для того, чтобы читатели наконец-то могли узнать, какая компания и на каких условиях возводит за краевые деньги павильон на «Улице Дальнего Востока».

Иван Крышан