Более 45 миллионов человек участвуют в акциях протеста против пенсионной реформы в Бразилии, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает канал Todo Noticias, акции протеста проходят в более чем 300 городах страны. В общей бразильской забастовке участвует около 45 миллионов человек. Горячие бразильцы перекрывают дороги и устраивают многочисленные марши. Трудящиеся категорически против ущемления их прав и повышения пенсионного возраста.

Любопытно, что в Бразилии начало пенсионной реформы волшебным образом совпало с проведением Кубка Америки по футболу. Но даже праздник самого любимого в стране спорта не смог отвлечь население от важной проблемы.

В России в 2018 году о повышении пенсионного возраста было объявлено во время проведения чемпионата мира по футболу. По мнению экспертов, это помогло несколько снизить накал страстей и не допустить многочисленных акций протеста.

Между тем, власть опять отбирает пенсии россиян. Накануне стало известно, что средства будущих пенсионеров собираются потратить на развитие альтернативных источников энергии

Дмитрий Санников