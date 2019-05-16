Неиспользуемые земли будут отбирать, сообщает DEITA.RU.

В Госдуму внесли предложение, согласно которому бесхозные земли сельскохозяйственного назначения должны возвращаться государству в случае если их не используют.

Инициатором такого предложения выступил Госсовет Удмуртской Республики.

Как уточнили авторы идеи, возвращение земли должно происходить при условии, что тот, кто ещё получил, не ведёт на ней своё хозяйства более двух лет. Сейчас это же правило работает относительно трёх лет бездействия.

Целью документа является вовлечение в оборот земель.