Многие граждане могут лишиться доступа к базовым социальным институтам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Эксперты Высшей школы экономики Сергей Смирнов и Алексей Капустин выпустили доклад, в котором говорится о возможности 13% россиян быть фактически исключёнными из социальной жизни общества.

Исследование аналитиков проводилось по заказу Росстата в прошлом году. Оно основано на данных комплексного обследования условий жизни населения.

Для определения рисков достижения социальной изоляции авторы взяли за основу индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни.

Как оказалось, многие россияне оказались в группе риска. Доля людей в возрасте от 15 до 72 лет, рискующих оказаться в "социальной яме", составила 12%.

Среди людей старше 72 лет — 22,6%. При этом среди занятых людей трудоспособного возраста таких оказалось всего 6,7%, а вот среди безработных уже 36,2%.

Дмитрий Шевченко