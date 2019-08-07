Скоро могут остаться без работы пятнадцать миллионов россиян, предполагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Свободную Прессу".

Вопрос «четвертой промышленной революции» будоражит граждан, особенно работников банковской и торговой сфер. Недавно были сокращены пятьдесят тысяч сотрудников Сбербанка. Продавцы опасаются за свою участь после введения в эксплуатацию аппаратов для расчетов с помощью QR-кодов.

В ключевых отраслях экономики России сокращения уже идут, и вызваны они переходом на новые технологии. Приведем статистику Росстата, где сравнивается среднегодовое количество рабочих мест за 2000 год и – самые последние опубликованные данные – за 2015 год. В сельском хозяйстве: 8996 тысяч и 6293 тысяч. Обрабатывающая промышленность: 11463 тысяч и 9844 тысяч. Научно-исследовательская сфера и разработки — 1201 тысяч и 859. Образование: 5979 тысяч и 5541 тысяч. Количество рабочих мест снижалось.

Изменений нет в сфере производств, электроэнергетики, газа и воды, в строительстве и в транспортной сфере. Вместе с этим появляется больше непроизводственных рабочих мест. Стало больше чиновников и силовиков.

Оптовая, розничная торговля и обслуживание увеличили количество вакантных мест с 11304 тысяч до 12890 тысяч. Стало больше к 2014 году клерков и финансистов.

За указанные в статистике годы исчезло 3 млн рабочих мест.

Перед властями стоит вызов, от реакции на который зависит будущее страны, и это чувствуют россияне. Пока что поводов для волнения больше, нежели хороших новостей.

Анастасия Туркова