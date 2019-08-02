В течение этого года еще на миллион увеличилось количество тех, кому запрещено выезжать из страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Россиян не выпустят за границу, пока они не выплатят свои задолженности. Такая позиция у ФССП РФ вызвана неутешительной статистикой. В начале 2019 года граждан-должников без права выезда в стране выявляли 2,6 миллиона, а на сегодняшний день их число приблизилось к 3,58 миллиона. Погранслужбе не позволено выпускать из страны людей, задолжавших ей 1,47 триллиона рублей.

С января к текущему моменту выдано около четыре миллионов постановлений, запрещающих гражданам попытки провести лето за рубежом.

Большинство должников зарегистрированы в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Самым низким их числом может похвастаться Урал.

Анастасия Туркова