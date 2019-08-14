Жильцов миллиона домов в России освободили от установки счетчиков, сообщает DEITA.RU.

Напомним, что с 6 августа граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые внесены в программу реновации, то есть подлежат масштабной реконструкции или сносу, освободят от установки счетчиков воды, электроэнергии, тепла и газа. При этом платить собственники будут по самым обычным тарифам.

Россияне, которые не уверены, нужно ли им устанавливаться счетчики могут обратиться к местным властям, чтобы уточнить, находится ли их дом в перечне, подлежащем сносу.

Кроме того, все желающие могут ознакомиться с перечнем на специальном сайте Реформа ЖКХ, где указано, что свыше одного миллиона домов подлежат реконструкции или сносу в России. Общая площадь составляет 2,7 миллиарда квадратных метров.

Екатерина Брязгунова