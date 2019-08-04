В России может появиться около 15 миллионов безработных, сообщает DEITA.RU.

По мнению депутата Государственной Думы Олега Шеина, именно такое количество людей потеряют работу вскоре после того, как их профессии перестанут быть нужными на рынке труда.

Речь идет о продавцах, водителях и даже охранников. То есть о тех профессиях, где можно трудиться, не обладая никакими навыками.

Тенденция по исчезновению таких работников сегодня наблюдается во всем мире. В России, по словам народного избранника, тоже уже есть прецеденты, в числе них сокращение штата Сбербанка и установка специальных терминалов оплаты в торговых центрах.

Екатерина Брязгунова