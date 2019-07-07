Правительство Великобритании планирует выделить за три года 18 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает DEITA.RU по материалам британского МИДа.

Как считает глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант важно создать условия для беспрепятственной работы журналистов.

По подсчетам Ханта, всего у 10% населения мира есть доступ к свободным СМИ. А потому, считает министр, фейковые новости и дезинформация продолжают дестабилизировать общественность.

В России весной 2019 года принят закон о запрете фейковых новостей. Запрещается запрещается распространение в сети недостоверной информации, имеющей общественное значение, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Если закон будет нарушен, генеральный прокурор РФ, а также его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс.

Дмитрий Санников