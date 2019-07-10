По мнению депутата Госдумы, все должны знать, что в машине
будущая мать, сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Скандальный депутат предложил заставить всех беременных устанавливать на свои машины спецзнаки о том, что за рулем беременная или молодая мать.
В обращении Милонов отметил, что растущее количество ДТП
пугает. Об этом сообщают
РИА Новости. Эти знаки, по мнению Милонова, повысят уровень вежливости других водителей и уберегут матерей от аварий. Кроме того, такой знак даст возможность парковать авто на местах для инвалидов.
Елена Миронова