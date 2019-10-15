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Милонов требует запретить фильмы про войну
Депутат Госдумы Виталий Милонов требует запретить показ иностранных фильмов про Вторую мировую войну и историю России, а также перекрыть доступ россиян к компьютерным играм на аналогичные темы. Об этом сообщает DEITA.RU.
С таким предложением парламентарий обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Как передает слова политика РИА Новости, по его словам, в подобных зарубежных произведениях часто приводятся недостоверные сведения, очерняющие облик России и СССР в глазах молодого поколения других стран.
Милонов заявил, что Минкульт давно должен был принять меры по противодействию фальсификации о деятельности нашей страны в современном кинематографе и геймерской среде. В частности, депутат привел в пример известное заблуждение о том, что победителями Второй мировой войны являются военные США, которые объединились с немцами против захватчиков из СССР, которое было использовано в качестве основного сюжета в нескольких кинолентах.
Политик даже представил перечень вещей, которые должны быть немедленно изъяты из свободного доступа в России. Среди них - фильм Тарантино о сражении под Аль-Аламейном, две популярные у молодежи компьютерные игры - «шутеры», посвящённые «Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом, гипотетической Третьей мировой войне, войнам будущего и космическим войнам».
Екатерина Цой