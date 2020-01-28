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Милонов высказался насчет коронавируса
Парламентарий хотел бы
запретить публикацию всех сообщений о распространении эпидемии, сообщает
DEITA.RU.
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал множество сообщений в интернете о распространении эпидемии коронавируса из Китая. Об этом сообщает РИА «ФАН».
По словам депутата, из-за того, в России не ограничена возможность публикации всего в интернете, западные СМИ имеют возможность распространять фейки об эпидемии. Тем самым они поднимают панику у населения России.
В то же время в Китае, по словам Милонова, такой ситуации нет: власти не позволяют тиражировать ложные сведения и пугать население. Депутат считает, что из-за паники, которую наводят в соцсетях, люди не понимают, что происходит на самом деле.
Милонов уверен, что необходимо запретить писать о вирусе всем, кроме Минздрава и Роспотребнадзора. Только в таком случае население будет получать адекватную информацию.
Напомним, коронавирус стал распространяться по Китаю в конце декабря. На сегодняшний день заболевшими считаются более 2 тысяч человек в разных городах КНР и странах мира.
Елена Миронова